Разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации, пострадавшим сейчас оказывается медицинская, психологическая и материальная помощь.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Всем пострадавшим оказываем медицинскую, психологическую помощь. Разрушенный дом не подлежит реставрации, люди остались без крова. Поэтому мы готовы сейчас предоставлять места в гостиницах, общежитиях. В ближайшее время сможем предоставить постоянное или временное жилье", - отметил Кличко.
РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.
Также уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа. Жертвами сегодняшней атаки дронов-камикадзе в столице уже стали три человека.