В Луганской области местные жители не хотят воевать, отметил глава ОВА.

В Луганской области российские оккупанты массово устанавливают блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой.

Внутри российских оккупационных подразделений нет общего понимания и слаженной работы, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"...они боятся и понимают, что позади стоят заградотряды, убегать назад они не могут. В настоящее время по всей Луганской области россияне поставили огромное количество блокпостов. Большинство из них направлено не на безопасность, а на то, чтобы ловить дезертиров, которые бегут с передовой", - отметил чиновник.

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По его словам, местные жители не хотят воевать и пытаются любыми способами избежать "мобилизации".

"В настоящее время не все имеют финансовую возможность дать взятку и выехать в сторону России. Некоторые люди по полгода прячутся на чердаках и в подвалах, чтобы не идти на войну. Мужчин на временно оккупированных территориях осталось немного", - добавил он.

Ситуация в Луганской области сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала декабря на оккупированной территории Луганской области россияне усилили меры принудительной "мобилизации".

В частности, в городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, которые проверяют документы у мужчин, вручают "повестки" и отвозят в пункт сбора "мобилизованных".

Стоит отметить, что, по официальным данным, в Луганской области украинские воины уже освободили от оккупантов 12 населенных пунктов.

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