Удалось уничтожить по меньшей мере 8 единиц тяжелой техники.

Украинские воины успешно отработали по сосредоточению живой силы и техники российских оккупантов в Херсонской области.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, а также в районе Васильевки Запорожской области.

"Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется", - отметили в Генштабе.

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Кроме того, по информации ГШ, с 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, которые проживают на территории города Васильевка и близлежащих населенных пунктов.

Потери России в Украине

Общие потери России в Украине составляют 98 800 личного состава, сообщил Генштаб ВСУ. Из-за постоянных ударов ВСУ оккупанты изменили логистику снабжения.

Согласно с прогнозами западных аналитиков до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или до старых запасов.

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