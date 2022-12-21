Украинские воины успешно отработали по сосредоточению живой силы и техники российских оккупантов в Херсонской области.
Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, а также в районе Васильевки Запорожской области.
"Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники различного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется", - отметили в Генштабе.
Кроме того, по информации ГШ, с 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, которые проживают на территории города Васильевка и близлежащих населенных пунктов.
Потери России в Украине
Общие потери России в Украине составляют 98 800 личного состава, сообщил Генштаб ВСУ. Из-за постоянных ударов ВСУ оккупанты изменили логистику снабжения.
Согласно с прогнозами западных аналитиков до начала 2023 года Россия может полностью потратить исправные запасы боеприпасов, если не прибегнет к помощи иностранных поставщиков или до старых запасов.