Противник нанес 5 ракетных и 16 авиаударов, совершил более 60 обстрелов из РСЗО, в результате чего пострадали мирные Херсон, Константиновка и Волчанск.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, среди них - Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Дубрава и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате этого большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что на всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Война в Украине: свежие новости

Самым горячим участком фронта сейчас является Бахмутское направление в Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. В бой активно бросают "вагнеровцев".

Во вторник, 20 декабря 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут. Там он встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды защитникам.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил на Луганщине российские оккупанты массово устанавливают блокпосты, чтобы ловить своих дезертиров, которые бегут с передовой. Внутри российских оккупационных подразделений нет общего понимания и слаженной работы. Боевые действия продолжаются на Запорожском и Херсонском направлениях.

Общие потери России в Украине составляют 98 800 личного состава. Из-за постоянных ударов ВСУ оккупанты изменили логистику снабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: