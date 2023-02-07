Наша авиация нанесла два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты в Украине за сутки потеряли две железные "птички" - беспилотник типа "Орлан" и штурмовик СУ-25.

Украинская авиация нанесла два удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной во вторник вечером, 7 февраля.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов... Также наши защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан", - говорится в сообщении Генштаба.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступления на пяти направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

На Донбассе уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, в частности, возле Бахмута. Противник несет огромные потери. 7 февраля стало известно, что над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине составляют 133190 противников. Кроме того, ликвидированы более 290 вражеских самолетов. Также уничтожено более 1950 БПЛА противников.

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