Рассказ "Арчи" был подтвержден украинскими военными и источниками в разведке, которые поддерживали связь с ним и другими партизанами.

"Арчи", украинский участник движения сопротивления в Херсоне рассказал, как он убил двух российских солдат, которые шли по улице города весной. Путинские военные направлялись в свой лагерь, они находились в нетрезвом состоянии.

Когда один спотыкался, другой остановился, чтобы справить нужду на обочине тротуара. Вдруг ему глубоко в правую сторону шеи воткнули нож, описывает события CNN, услышав их из рассказов "Арчи".

"Я сразу прикончил первого, а потом догнал второго и убил его на месте", — говорит украинский партизан в Херсоне. Он вспоминает, что увидел "орков" и подумал, а почему бы и нет". По его словам, на тот момент на улице не было ни света, ни людей, поэтому он и воспользовался моментом.

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20-летний парень - боец смешанных единоборств, с ловкими ногами и острыми рефлексами, который раньше всегда носил нож для самозащиты, но никогда никого не убивал. CNN называет его позывным, чтобы защитить его.

"Адреналин сыграл свою роль. У меня не было ни страха, ни времени на раздумья", — говорит он. "Первые несколько дней мне было очень плохо, но потом я понял, что они мои враги. Они пришли ко мне домой, чтобы забрать это все у меня", — добавляет "Арчи".

Рассказ партизана был подтвержден украинскими военными и источниками в разведке, которые поддерживали связь с ним и другими партизанами. Он был одним из многих борцов движения сопротивления в Херсоне, городе с 290 тыс. жителей до вторжения, который Россия пыталась сломать, но не смогла.

"Я был не один в Херсоне, — говорит"Арчи". - Много было ловких партизан. Каждую ночь убивали по меньшей мере 10 россиян".

Сначала были единичные операции, а затем жители-единомышленники начали объединяться в группы, координируя свои действия с украинскими военными и разведкой.

"У меня есть друг, с которым мы ездили по городу, ища скопления русских солдат", — говорит он. - Мы проверили их маршруты патрулирования, а потом передали всю информацию ребятам на передовой, и они знали, кому передать дальше".

Ситуация в Херсонской области

9 ноября в Минобороны РФ заявили, что путинские военные покидают Херсон и правобережье области.

А уже 11 ноября 2022 года украинские военные зашли в Херсон. Вечером того же дня Зеленский подтвердил информацию, что город снова под украинским флагом.

После освобождения Херсона украинскими военными российские оккупанты не прекращают атак на гражданские объекты города, есть жертвы среди мирного населения.

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