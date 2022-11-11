На левом берегу россияне закрепились, поэтому еще могут обстреливать правый берег Херсонщины из артиллерии.

В Херсоне в пятницу, 11 ноября, появились украинские флаги. Но официальной информации об освобождении города еще не было. Осторожно комментируют новости с Херсонского направления и в ОК "Юг".

В эфире национального телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк не стала делать громких заявлений и в ответ на вопрос ведущей, что означают флаги Украины в центре Херсона, сказала:

"Они означают, что Херсон - это Украина, что херсонцы несокрушимы, что они имеют выдержку, ту самую, которую мы всегда просим иметь во время военной операции. И мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но еще и хороший сон".

Она подчеркнула, что Херсон был нашим всегда, но временно оккупированным.

Что происходит в Херсоне сегодня – последние новости

9 ноября Минобороны РФ приняло решение об отводе своих войск с правого берега Херсонского направления на левый. В Украине с осторожностью восприняли такие заявления.

10 ноября оккупанты взрывали мосты на Херсонском направлении накануне масштабного побега.

11 ноября днем ​​начали появляться фото и видео из центра Херсона, где местные жители встречают украинских военных. Кроме того, на здании ОГА развевался флаг Украины.

Созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление" сообщил, что в Херсоне российские оккупанты переодеваются в гражданское и прячут обмундирование на свалках.

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