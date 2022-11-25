Жертвами российского обстрела стали семь человек.

По состоянию на 23:00 24 ноября 2022 года в результате обстрела Херсона со стороны российских оккупантов погибли семь человек.

Как сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, 21 человек получил ранения.

"Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер – 21 раненый и 7 погибших... Вечная память погибшим от рук российских захватчиков. Искренние соболезнования родным", – написал он.

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По состоянию на 20:15 было известно о 4 погибших и 6 раненых в результате вражеского удара.

Обстрел Херсона: что известно

Вечером в четверг, 24 ноября, российские войска обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилые кварталы города.

Позже стало известно, что в результате обстрела российскими оккупантами Херсона есть пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы Херсона и области. Глава государства отметил, что это месть проигравших. Зеленский также подчеркнул, что Россия не умеет воевать, а единственное, что пока может, – это терроризировать.

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