Они пока "сырые", но уже применяются оккупантами в Украине. Минцифры следует ускорить свои решения, заявил Сергей Флеш.

Игнорирование систем радиоэлектронной борьбы и машинное зрение - новые-FPV дроны России требуют быстрых решений от Минцифры Украины, так как, хоть и в "сыром" виде, уже применяются на фронте врагом.

Об этом заявил военный эксперт в области связи Сергей Флеш, впервые увидев перехваченный ролик работы такого FPV-дрона в Украине.

"Пока все сырое, но уже на фронте. Мои друзья с Минцифры, давайте ускоряться с нашими решениями. Команд разработчиков у нас хватает, нужно им помочь", - акцентировал Флеш.

Он пояснил, в чем заключается основной принцип работы таких дронов. "Для тех, кто не в теме. Пилот долетает до цели и сверху ее обозначает, далее дрон все делает сам", - указал Флеш.

Однако есть несколько принципиальных отличий:

Против таких дронов РЭБ купола бесполезны;

опытные пилоты для их применения не нужны;

дальность полета с земли вырастает в 2 раза, также потеря картинки у земли дронам не страшна;

такой дрон точнее поражает цель, находящуюся в движении.

По словам Флеша, это все очень беспокоит: "Вы же понимаете роль FPV в войне".

Россия разработала комплекс "Метроном" против дронов Украины

В ноябре Россия также похвасталась разработкой комплекса дальней цифровой связи "Метроном". О его технических характеристиках рассказал генеральный директор ЦКБР (разработкой занималось именно его ведомство) пропагандистским СМИ.

В РФ заявили, что упомянутые комплекс способен решить две задачи: во-первых, увеличить дальность применения FPV-дронов России, и, во-вторых, ударить по месту старта FPV-дрона противника.

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