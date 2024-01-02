Возле Авдеевки враг тоже очень активно пытается применять FPV-дроны.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что украинские защитники имеют значительное преимущество над оккупантами по количеству и эффективности применения дронов FPV на Горловском направлении. Об этом он рассказал в комментарии Эспрессо.

"Я всегда говорил, что мы имеем серьезное преимущество над противником в количестве FPV-дронов. Также стоит подчеркнуть профессионализм наших пилотов, где мы также превосходим нашего врага. В частности, на Горловском направлении это преимущество сохраняется", - сказал боец.

Иевлев также рассказал о ситуации с применением FPV-дронов на Авдеевском направлении.

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"Что касается Авдеевского направления, то здесь враг, к сожалению, не уступает нам в применении FPV-дронов. В частности, могу точно сказать о степном. Впрочем, относительно профессиональности применения FPV дронов не могу ничего сообщить. Наши ребята очень эффективно применяют дроны. Работают на расстояниях от 2 до 10 км. Главной неудачей может быть то, что дрон может упасть где-то в поле и взорваться. Поэтому возле Авдеевки враг тоже очень активно пытается применять FPV-дроны", - пояснил он.

Дроны в российско-украинской войне

Заместитель командира второго штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал о ситуации вокруг Бахмута и насколько остро для украинских подразделений стоит проблема применения дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов.

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