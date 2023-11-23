Комплекс имеет две задачи: во-первых, увеличить дальность применения FPV-дронов, а, во-вторых, максимально обезопасить боевые расчеты.

"Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) разработал и провел испытания нового комплекса дальней цифровой связи "Метроном", предназначенного для FPV-систем.

Как заявил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин в интервью ТАСС, этот комплекс должен решить две задачи по улучшению эксплуатации такого вооружения на поле боя: во-первых, увеличить дальность применения FPV-дронов, а, во-вторых, максимально обезопасить боевые расчеты.

Благодаря комплексу "Метроном" противник якобы может "разнести" место старта FPV-дрона и расчета. Во время испытаний якобы удалось успешно запустить дрон из автомобиля на расстоянии более 7 км, совершить маневры и посадить дрон на том же расстоянии.

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"Метроном", как говорят разработчики, "не использует дополнительные системы удлинения связи, которые необходимо держать в воздухе как ретранслятор". В то же время общая дальность, на которой FPV-дроны смогут в конечном итоге уничтожать цели с помощью этого комплекса не раскрывается, но можно осторожно предположить, что речь идет о нескольких десятках километров.

Применение комплекса "Метроном" вместе с FPV-дронами, которые оснащены устройствами для перехода в спящий режим "изменят сами сценарии применения FPV-дронов на поле боя", уверяет Кузякин.

Военный портал Defense Express отмечает, что актуальным остается вопрос, как продемонстрирует себя "Метроном" на практике, но в целом стоит отметить тенденцию противника по усовершенствованию тех или иных возможностей и сценариев использования FPV-дронов на поле боя.

Например, одним из вариантов увеличения дальности FPV-дрона может быть использование мультикоптеров-"дрононосцев". Также Враг в последнее время активизировал удары FPV-дронами ночью, оснащая их ночными камерами. Кроме того, оккупанты начинают оснащать свои дроны системами самонаведением.

Другие новинки в армии страны-оккупанта

Как писал УНИАН, оккупационные войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с системой определения целей на основе "искусственного интеллекта". Насколько это соответствует действительности, проанализировали эксперты Американского института изучения войны.

Также мы рассказывали, что российские СМИ хвастаются новой крылатой ракетой, которой оснастят истребитель Су-57.утверждается, что ракета имеет небольшие размеры, но ее дальность такая же как и у ракет стратегической авиации, таких которые несут Ту-95МС и Ту-160.

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