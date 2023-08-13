Он считает, что всем нужно понять, что если Путин победит Украину, он на этом не остановится. Поэтому для Запада ограничивать помощь Украине - это глупость.

Украине не хватает поддержки западных партнеров, но это не означает, что страна не может выиграть войну против РФ.

Такое мнение высказал бывший военный ВМС США Майкл М. в интервью в NV. "Украине не хватает поддержки от Запада. Однако это не означает, что вы не можете выиграть эту войну. Вы проявили очень большую стойкость и умение выстоять в трудные периоды. Вы сможете вырасти из пепла, как птица-феникс, и стать примером для мира", - высказал убеждение американский военный.

При этом он добавил, что РФ понадобится много времени, чтобы восстановиться после того разрушения, которое она нанесла собственному народу.

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Он отметил, что президент РФ Владимир Путин не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, поскольку мечтает о воссоздании СССР. Но Киев должен стать частью Альянса как можно быстрее.

Кроме того, экс-военный ВМС США отметил, что все, что говорят власти РФ является неправдой. Он считает, что это понимают и сами россияне.

Также он сравнил Путина с Гитлером, а войну Кремля против Украины - со Второй мировой. Он уверен, что, так же как и в свое время Гитлер, Путин не остановится на одной Украине, поэтому его нужно остановить сейчас.

"Надо понять: если он победит в Украине, он не остановится. Это похоже на ситуацию с Гитлером и Второй мировой войной. Гитлер захватил Польшу, но не сказал: "О, это предел, на котором я остановлюсь". Теперь россияне делают то же самое", - выразил мнение Майкл М.

"Поэтому для западных стран ограничиваться в оказании помощи Украине - это глупость. Каждый день ожидания конца этого конфликта - это еще один день, который приближает Путина к его цели, и эта опасность может распространиться на другие нации", - предупредил военный.

Когда закончится война

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа должна наступить для всех, но сейчас неизвестно, когда будет завершена война.

При этом, минстр обороны Алексей Резников считает, что к следующему лету Украина одержит победу в войне.

А 1 августа военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказал мнение, что полномасштабная война РФ против Украины не закончится до конца года. Боевые действия могут затянуться еще на полтора года.

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