Речь идет о возвращении украинских территорий, пленных и похищенных Россией детей, а также о наказании за преступления в Украине российских убийц.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях победа и завершение войны наступят для всех украинцев. По его мнению, победа должна наступить не для одной категории людей, а для всех.

Об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Чехии Петром Фиалой брифинге в Праге, передает корреспондент УНИАН.

"Никто не знает, когда закончится война. Но ясно, что она должна закончиться тем, что Украина будет иметь гарантии своей независимости и своих территорий. Это важно не только для Украины, но и для безопасного будущего всей Европы", - сказал Фиала.

Он уточнил, что сейчас неизвестно, когда будет завершена война, но уж точно ясно, что необходимо открыть дверь для Украины в НАТО.

"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: Есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех", - сказал Зеленский.

Следовательно, по его словам, важно восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, вернуть украинцев из российского плена и похищенных Россией детей, а также наказать за преступления в Украине российских убийц.

"Это главные вещи, которые объединяют всех нас", - отметил президент.

Условия завершения войны

Как известно, ранее украинские власти неоднократно заявляли, что победой в войне будут считать выход до границ Украины 1991 года.

В то же время, президент Зеленский отмечал, что пока не видит другого завершения войны как-то военным путем. Ведь переговоры с Россией, по его мнению, невозможны, пока российские войска находятся на территории Украины, а РФ пока не планирует их выводить.

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