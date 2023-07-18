Противник может "бахнуть" по столице Украины, полагает военный эксперт.

В качестве мести за то, что был серьезно поврежден Крымский мост, российские оккупанты могут нанести удар в неожиданное место.

Противники наверняка также "бахнут" по Киеву, поскольку там находится центр принятия решений, рассказал экс-советник Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Ну, пульнут ракетами, "Шахедами" в очередной раз… Что они еще могут придумать, скажи? Попытаются пульнуть в неожиданное место, где поменьше ПВО (противовоздушной обороны - Ред.), так чисто - чтобы отомстить", - полагает он.

Серьезно поврежден Крымский мост - сегодня это стоит знать

Рано утром 17 июля стало известно, что обрушился пролет автомобильной части Крымского моста, было остановлено движение транспорта. Российская сторона обвинила украинскую в атаке надводными дронами. В украинской спецслужбе уже пообещали, что раскроют детали повреждения моста после того, как мы победим российских оккупантов.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, противник может на протяжении семи-десяти дней готовиться к ответной атаке. Эксперт считает, что целью врага могут стать украинские мосты.

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