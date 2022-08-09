Агрессия РФ против Украины - "агрессия против основополагающих принципов международной системы", считает госсекретарь.

В США надеются, что войну в Украине удастся закончить путем переговоров.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время турне по Африке.

Он подчеркнул, что проблема агрессии России против Украины заключается в том, что это "не только агрессия против другой страны, но и агрессия против основополагающих принципов международной системы".

По словам госсекретаря, если сейчас позволить "большой стране запугивать маленькую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию", аналогичные ситуации начнут происходить не только в Европе, но и во всем мире.

"Это будет иметь последствия повсюду", - считает Блинкен.

Политик выразил надежду, что войну в Украине удастся закончить дипломатическим путем.

"Мы надеемся, что со временем, как говорил украинский президент, это будет решено дипломатическим путем. А пока мы должны отстаивать тезис о том, что суверенитет и независимость Украины имеют значение. Они важны для украинцев, но они важны и для всего мира", - подчеркнул он.

Напомним, неделю назад США объявили для Украины новый пакет военной помощи на $550 миллионов.

Кроме того, в Пентагоне заявили о продвижении в вопросе поставок Украине норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: