Это способствует снижению эффективности контрпартизанских операций.

РФ может использовать подразделения, состоящие из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В последнем отчете аналитики отмечают, что недавно мобилизованные российские батальоны жестче к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, которые прошли формальную военную подготовку.

Эти подразделения хуже подготовлены и менее профессиональны. Впрочем именно такие подразделения Россия привлекает, чтобы контролировать население захваченных территорий.

"Российские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, которые, например, состоят из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Такое развертывание может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций и усилить украинскую поддержку движений сопротивления российской оккупации", - считают аналитики.

Как писал УНИАН, накануне на российском телевидении рассказали о "героической" гибели заключенного Константина Тулинова на Донбассе. Такими образом в РФ фактически признали, что бросают преступников против Вооруженных сил Украины.

По данным некоторых СМИ, владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Позже российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи заключенных.

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