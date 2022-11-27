Беларуская пропаганда намекает, что украинцы якобы массово ищут убежища в Беларуси.

Беларуская пропаганда придумала фейк о якобы массовом перемещении беженцев из Украины из ЕС в "безопасную" Беларусь.

Как объяснил представитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, распространяя новый фейк пропаганда пытается исказить информацию о роли Беларуси в войне против Украины.

Так, беларуские пограничники заявили, что якобы украинцы массово выезжают из ЕС, в частности, из Польши, в Беларуси. Согласно фейковой статистике, предоставленной РБ, за последнее время в страну прибыли более 60 тысяч украинцев, среди которых 40 тысяч – из Польши.

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"Беларуская пропаганда снова намекает на то, что украинцы, которые бегут от российской агрессии, ищут убежища в Беларуси, воспринимая эту страну как более безопасную, чем страны ЕС. Минск прямо указывает, что украинские беженцы попали в Беларусь через страны ЕС", – подчеркнул Жарин.

Украинские беженцы и депортированные в страной-агрессором граждане

По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 22 ноября в ЕС находятся 4,75 миллиона зарегистрированных беженцев из Украины. Больше всего – в Польше, Германии и Чехии.

В странах Восточной Европы готовятся к открытию Центров по приему украинских беженцев. Новую волну беженцев ожидают из-за зимних холодов и атак россиян на объекты энергетики.

Российская и беларуские власти заявляли о якобы пребывании в этих странах, ведущих агрессивную войну против Украины, более 2,8 миллионов человек, из них около 16 тысяч – в РБ, остальные – в РФ. По информации на начало октября, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский, Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1,6 млн граждан Украины.

Кроме того, по информации Офиса президента, с начала полномасштабной войны россияне депортировали из Украины более 10,7 тысячи детей.

По информации Минобороны, около 7 тысяч жителей Украины считаются без вести пропавшими. В международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) количество пропавших за время полномасштабной войны оценивают в 15 тысяч человек.

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