Процесс расследования дел пропавших без вести в Украине будет длиться годы.

По оценке Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP), более 15 тысяч человек пропали во время полномасштабной войны в Украине.

Как сообщил директор ICMP по Европе Мэтью Холлидей в комментарии Reuters, неясно, сколько людей было насильственно перемещены, содержится под стражей в России, разлучены со своими семьями или умерли и было похоронены в импровизированных могилах.

По словам Холлидей, цифра в 15 000 является консервативной оценкой, если учесть, что только в Мариуполе, по информации властей, 25 000 человек либо погибли, либо пропали без вести.

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"Цифры огромны, и проблемы, с которыми сталкивается Украина, огромны", – сказал Холлидей.

Процесс расследования дел пропавших без вести в Украине будет длиться годы даже после прекращения боевых действий, отметил директор ICMP.

Исчезновение людей в Украине

Во время развязанной Россией войны против Украины российские военные систематически совершали военные преступления, что подтверждают многочисленные доклады международных организаций.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем.

Правозащитная организация Amnesty International в новом докладе о войне в Украине обвинила Россию в преступлении против человечества. В нем говорится о насильственном перемещении, депортации и фильтрации мирных жителей на оккупированных территориях Украины.

В начале месяца заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что данные из зоны боевых действий всегда находятся на уточнении, но по имеющейся информации около 7 тысяч жителей Украины считаются без вести пропавшими.

Кроме того, по информации Офиса президента, с начала полномасштабной войны россияне депортировали из Украины более 10,7 тысячи детей.

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