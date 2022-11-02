Анна Маляр отметила, что любые цифры из зоны боевых действий всегда находятся в состоянии уточнения.

Около 7 тысяч жителей Украины считаются без вести пропавшими. Установить точное число погибших и без вести пропавших в условиях войны невозможно.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что данные из зоны боевых действий всегда находятся на уточнении.

"Командиры, которые должны давать все данные по погибшим, по пропавшим без вести, – в первую очередь заняты боевыми действиями. И эта информация, во-первых, иногда передается с опозданием, во-вторых, порой физически нет возможности точно определить те или иные цифры. Поэтому есть для начала условные методики подсчета, а потом все эти цифры уточняются", – объяснила Маляр.

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При этом она указала, что по данным уполномоченного по вопросам без вести пропавших Олега Котенко, насчитывается около 7 тысяч людей, чья судьба неизвестна.

Война в Украине - что известно

Российская Федерация 24 февраля наачала полномасштабное вторжение в Украину. Российские военные устроили настоящий геноцид - укранцев пытали, убивали и даже вывозили в неизвестном направлении. Самая тяжелая ситуация на временно оккупированных территориях, где пока что невозможно оценить масшаб потерь среди гражданского населения.

Кроме того, многие украинцы оказались в российском плену. На данный момент невозможно подсчитать потери среди военных и гражданских.

29 октября в результате обмена пленными домой вернулись 52 украинца - 12 бойцов Национальной гвардии, 18 человек из ВМС, восемь пограничников, девять из территориальной обороны, три бойца ВСУ и двое гражданских.

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