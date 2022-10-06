Теперь эти граждане Украины принудительно развезены по отдаленным регионам России.

Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1 млн 600 тыс. граждан Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Организации американских государств.

"Мы не сомневаемся, что победим в этой войне и сможем защитить независимость Украины. Ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных городов и сел Украины доказывают это", - сказал президент. Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас вопрос для Украины есть только один: сколько еще украинских граждан Россия успеет убить, прежде чем признает поражение. "Сколько еще Россия успеет украсть из Украины зерна, ресурсов, промышленных предприятий, которые оккупанты просто разбирают и вывозят в Россию, а также людей. Они воруют людей. Уже более миллиона шестисот тысяч украинцев депортированы в Россию. Они разбросаны по территории этого государства. Разбросаны по отдаленным регионам России. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сказал, что делается все ради освобождения украинской земли, чтобы как можно быстрее спасти всех украинцев от вторжения РФ. "Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном перечне украинских жертв, который создает Россия. И именно поэтому я обращаюсь к вам. Нам нужна ваша поддержка, чтобы ускорить наступление мира для нашего народа", - заявил президент.

Депортация украинцев в РФ

Перед депортацией мирных украинцев оккупанты заставляют их проходить через так называемые фильтрационные лагеря. Там их допрашивают, заставляют раздеваться, чтобы проверить татуировки, нередко применяют силу. Некоторые люди из таких лагерей не возвращаются.

Кроме того, российские войска похищают и депортируют украинских детей, которых затем отдают на незаконное усыновление в России. Процедура такого "усыновления" предусматривает уничтожение всех документов и информации о родных родителях, позволяет смену имени.

1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Минреинтеграции сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

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