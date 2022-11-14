Андрей Ермак провел заседание Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, послов стран G20 и правозащитников.

С начала полномасштабной войны россияне депортировали из Украины более 10,7 тысячи детей. Международное гуманитарное право классифицирует такие действия агрессора как военное преступление.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила на заседании в формате видеоконференции Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, послов стран G20 и правозащитников. Всего к мероприятию присоединились более 100 человек.

Герасимчук отметила, что по состоянию на 14 ноября, по данным государственного портала "Дети войны", в Россию из Украины депортирован 10764 ребенка.

Видео дня

В свою очередь руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что встреча должна способствовать скорейшему пресечению массовых преступлений, которые РФ совершает в отношении сотен тысяч украинских детей.

"Наша цель - прекратить насильственную передачу или депортацию детей из Украины в Российскую Федерацию и принять все необходимые меры для их безопасного возвращения и воссоединения семей в соответствии с интересами ребенка и международным правом", – отметил глава офиса президента.

Руководитель Офиса президента напомнил, что международное гуманитарное право классифицирует массовую принудительную депортацию детей во время конфликта как военное преступление, и призвал присутствующих активно рассказывать миру о юных украинцев и преступления России против них, принимать меры для предотвращения новых преступлений.

Он рассказал, что по результатам встречи каждый из ее участников получит рекомендации и информационные материалы, которые сможет распространить среди мирового сообщества, а достопочтенные послы – передать главам своих государств.

Россия похищает детей украинцев - что известно

Оккупанты под предлогом эвакуации и якобы на отдых вывозят украинских детей в РФ.

17 октября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что похищение российскими военными украинских детей является военным преступлением.

Вас также могут заинтересовать новости: