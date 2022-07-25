Российские военные уже перешли к конкретно оборонительным действиям.

Украинские военные ведут подготовку к контрнаступлению на Херсонском направлении, но о датах самого контрнаступления пока неизвестно.

Об этом в эфире Freedom заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

"Я бы не говорил о конкретных датах. Но я могу сказать, что скоро нас ждет много хороших новостей, особенно с юга нашей страны. Потому что там ситуация лучше всего, хороший плацдарм", - сказал он.

Завершением подготовки такого плацдарма и есть уничтожение двух мостов - Антоновского и возле Ингульца. Это позволит укрепить наши позиции, взять в оперативный мешок врага, отметил советник главы МВД.

"Для него (врага) будет очень тяжело отходить, во-вторых - доставлять боеприпасы, личный состав. Нам будет намного проще освободить эту верхнюю часть Херсона. Я думаю, что это будет в ближайшем будущем", - добавил Смирнов.

Он отметил, что ВСУ уже провели хорошую операцию по уничтожению больше 30 (скоплений врага): "За две-три недели уничтожены склады с боеприпасами, командные пункты, скопления вражеской техники. Мы вели подготовление".

Сами российские военные трезво оценивают ситуацию: они готовятся к конкретно оборонительным действиям: "Они не пытаются ничего штурмовать, прорывать".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

По данным Института изучения войны, российские войска надеются закрепиться на северном берегу Углегорского водохранилища. Предыдущие попытки россиян продвинуться с юга от Бахмута были в значительной степени остановлены водными особенностями в районе Светлодарска.

Институт изучения войны пишет, что за последнюю неделю ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста, которые ведут в Херсон.

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