Главнокомандующий ВС Украины показал схему нанесения РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

Украина вынуждена отражать ракетно-авиационные удары, применяя вооружение советских времен.

Об этом в Facebook написал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Он разместил схему нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины, демонстрируя ситуацию по состоянию на 10:20-11:00 сегодняшнего дня.

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"Противник применил крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа "Shahed-136". Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил, Сухопутных войск ВС Украины и наши зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов. В условиях такой интенсивности нанесения ударов одновременно со всех направлений они продемонстрировали профессионализм и преданность делу", - отметил он.

При этом Залужный отметил, что "мы вынуждены отбивать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве".

Он подчеркнул, что безопасность Украины и всей Европы - в искусных руках украинских воинов. При этом он выразил соболезнования семьям погибших гражданских и военных - жертв русского терроризма. "Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим", - подчеркнул Залужный.

Ракетный обстрел Украины 10 октября: что известно

10 октября оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по Украине. Пострадала инфраструктура и мирные граждане более чем 20 населенных пунктов. Украинские военные уничтожили 56 воздушных целей – 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 12 человек погибли в результате террористической атаки РФ. Более 80 ранены или травмированы.

В результате сегодняшних обстрелов Киева российскими оккупантами погибли шесть человек.