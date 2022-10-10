В Шевченковском районе было два попадания.

Вследствие сегодняшних обстрелов Киева российскими оккупантами погибли шесть человек.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что в Шевченковском районе было два попадания.

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"Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. Погибли 6 человек, пострадали 31 человек. Еще одно попадание по мосту. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Святошинском районе произошло попадание в одноэтажное здание, травмированы три человека.

"Голосеевский район. Три попадания в различные критические объекты инфраструктуры. Одно из них по школе, произошло частичное разрушение школы без последующего загорания. Пострадали 13 человек из соседнего жилого дома. 12 человек спасены и 24 эвакуированы", - отметили в военной администрации.

В Деснянском районе произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Там, предварительно, пострадал один человек.

Ракетный обстрел Украины и Киева: что известно

Утром 10 октября Россия атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов российских оккупантов в столице погибли пять человек, 51 пострадал, из них 42 были госпитализированы.

В Национальной полиции Украины сообщили, что среди погибших - работник Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока.