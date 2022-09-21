Глава государства заявляет, что со стороны мирового сообщества будут шаги в поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с намерением российских оккупантов провести псевдореферендумы на украинских оккупированных территориях подчеркивает, что позиция Украины относительно освобождения своих земель неизменна, несмотря на анонсы и шум с российской стороны.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Конечно, сегодня довольно шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу. Но, что собственно произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то. А то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для Службы Безопасности Украины, для Национальной гвардии, для полиции, для пограничников, для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность. Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда", - подчеркнул Зеленский.

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В этой связи, президент подчеркнул, что Украина имеет полную поддержку от международных партнеров.

"Мы информируем всех субъектов международных отношений о том, что происходит. И видим понимание не только от наших партнеров, но и от тех государств, которые пытались держаться в стороне от нашей борьбы. Будут шаги в поддержку Украины в таких обстоятельствах и от ключевых международных объединений, поэтому, сохраняем давление, сохраняем единство, защищаем Украину, освобождаем нашу землю и не проявляем никакой слабости", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил всех друзей и партнеров Украины за сегодняшнее массовое принципиальное твердое осуждение попыток России разыграть очередные псевдореферендумы.

Напомним, также Зеленский напомнил, что вариантов у российских военных в Украине только два.

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