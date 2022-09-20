Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может найти деньги для того, чтобы сделать безопаснее небо над Харьковом.
Об этом он рассказал "Украинской правде".
"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", - сказал Зеленский.
Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.
"Но свои готовые комплексы отдать не могут, а только сделать новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее", - добавил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, недавно в Пентагоне заявили, что первые две батареи зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.
До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал от западных партнеров Украина ожидает не только на Украину, но и немецкие системы IRIS-T.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко высказался о необходимости предоставления Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.