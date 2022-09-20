Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может найти деньги для того, чтобы сделать безопаснее небо над Харьковом.

Об этом он рассказал "Украинской правде".

"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопрос стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", - сказал Зеленский.

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Президент заверил, что международные партнеры хотят нам помочь в решении этого вопроса.

"Но свои готовые комплексы отдать не могут, а только сделать новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы помочь нам. Но с ними сложнее", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, недавно в Пентагоне заявили, что первые две батареи зенитных ракетных комплекса NASAMS для усиления системы противовоздушной обороны будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал от западных партнеров Украина ожидает не только на Украину, но и немецкие системы IRIS-T.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко высказался о необходимости предоставления Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.