Часть вооружения уже передали военным.

Соединенные Штаты Америки передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Вооружение поступило в рамках пакета военной помощи.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович интервью "Радио Свобода".

"Вчера прибыли 30 комплексов Javelin и 180 ракет. Это очередная партия помощи", — сказал Арестович.

Читайте такжеУкраина через систему НАТО закупила вооружение против российских беспилотниковПо его словам, часть вооружения уже передали на позиции украинских военных.

"Они (Javelin и ракеты к ним - УНИАН) будут находиться на опасных направлениях, где именно - решит командование ВСУ", - отметил Арестович.

Он также добавил, что до нового года Украина получит еще одну партию оружия, отдельное вооружение из серии противовоздушной обороны, противоракетной обороны и радио-технической разведки.

Ранее сообщалось об утверждении Конгрессом оборонной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов на 2022 год. Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Марта Гичко