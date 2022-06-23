Украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3".

Украина получила от Запада гаубицы M777 без системы GPS.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в Минобороны.

GPS были сняты за предостережения правительств и производителей по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны некоторые виды вооружения могут быть захвачены Россией.

Эта система позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, поясняет издание.

"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь (поставлять вооружение со всеми технологиями)", – констатирует собеседник издания в Минобороны.

По его словам, сейчас мощно развивается лоббизм компаний-производителей вооружения, которые заинтересованы в поставках: "Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но $23,7 млрд от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят попробовать".

Гаубицы М777

M777 - буксируемая гаубица калибром 155-мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение произошло в войне в Афганистане.

Дальнобойность: максимальная обычными снарядами - 24,7 км; максимальная специальными снарядами - 40 км. Скорострельность: интенсивная - 5 выстрелов в минуту сроком до 2-х минут, стандартная - 2 выстрела в минуту. Развертывание: <3 минуты, свертывание: <2 минуты. Буксировка: максимальная скорость - 88 км/ч; скорость по пересеченной местности - 24 км/ч.

Как сообщал УНИАН, 4 июня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные Украине в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой. Залужный сообщил, что украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3". Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих пушек от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

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