Украина от США получит РСЗО HIMARS и боеприпасы.

Советник главы Алексей Арестович заявил, что четыре РСЗО HIMARS, которые США предоставят Украине, - это учебная партия, позже их будут поставлять дивизионами.

Об этом он рассказал во время эфира с Марком Фейгиным.

"Бельгия говорит, что мы, мол, продадим украинской стороне САУ М109, американские гаубицы типа советской "Акации". Швеция заявляет о военной помощи Украине на 95 млн евро… Но и это ещё не всё! Британцы говорят, что уже почти получили разрешение (США, - прим.) поставить М270В1. Но тут американцы заявляют, что HIMARS уже в Европе. И вот эти четыре, которые дают, это на самом деле учебные - чтобы мы освоили. А дальше приедут в товарных количествах. Думаю, что менее чем о дивизионе (18 установок) нечего и говорить, скорее всего, будет больше - два-три, посмотрим", - отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, Белый дом официально объявил о поставках HIMARS для Украины. Официальный Киев обещал не применять эти ракетные системы для ударов по территории Российской Федерации.

В зависимости от типа ракеты из установки HIMARS могут быть запущены на расстояния от 40 до 300 км. Украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км.

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