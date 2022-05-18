Касьянов убежден в безоговорочной победе Украины над агрессором.

Украина выиграла первую фазу войны с Россией, несмотря на допущенные "трагические ошибки".

Такое мнение высказал общественный активист и волонтер Юрий Касьянов, пишет "Обозреватель".

Такими ошибками он называет ситуацию на админгранице с оккупированным Крымом и в Чернобыльской зоне в первые дни полномасштабного вторжения.

"Например, на Чонгаре допустили проход российских войск. Там узкое место, можно было оборонять континентальную часть Украины очень долго, практически бесконечно. Тогда бы не произошла трагедия в Мариуполе, когда наши люди оказались отрезанными от всей Украины и сейчас яростно сопротивляются. Были и другие трагические ошибки. Мы пустили врага через Чернобыльскую зону, хотя там тоже одна дорога и можно было разгромить все колонны, не пустить их под Киев. Не было вовремя проведено развертывание войск. Наши большие начальники успокаивали себя, что войны не будет, но она случилась", - говорит волонтер.

Победа в первой фазе войны стала возможна благодаря героизму украинских солдат и офицеров, считает Касьянов. Враг, напоминает он, не сумел добиться ничего из того, что хотел.

"Он не смог взять Киев, не смог сделать коридор до Приднестровья и взять Одессу. Он не смог даже захватить Донбасс, хотя ему казалось, что это самое простое, что достаточно ввести туда регулярные части Российской Федерации, что вопрос нескольких дней и Донбасс уже их. Но не удалось. В большей степени благодаря героизму украинских военных", - сказал активист.

Он прогнозирует, что Украина выиграет войну с Россией, выйдет на госграницу с ней, а "при необходимости - и перейдет ее".

"Сейчас уже никто не церемонится с врагом. Если надо, будем бить врага на его территории", - подчеркнул Касьянов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия готовится к ведению долговременной войны.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии и помощи Запада.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.