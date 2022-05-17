Защитники Украины поступили не так, как ожидал противник, полагает эксперт.

Украинские войска, вместо того, чтобы выстраивать оборону под Харьковом, перешли в контрнаступление и откидывают противника от областного центра.

Таким образом план россиян рушится, рассказал офицер армии обороны Израиля, военный эксперт Игаль Левин в эфире национального телемарафона.

"…Украина вместо того, чтобы строить оборону под Харьковом, перешла в контрнаступление и откидывает врага от Харькова. Тем самым рушится план россиян…", - заявил он.

По его словам, те силы РФ, которые должны были сковывать защитников Украины, отступают и оголяют фланг войск на Изюмском направлении.

"…вместо того, чтобы заблокировать украинские Вооруженные силы, россияне сняли свои силы с Изюмского направления и перебросили под Харьков", - подчеркнул офицер.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись в Украину.

Российские войска сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей в ряде населенных пунктов, в том числе и на части Донбасса.

Позже на востоке украинского государства враги пошли в наступление, "горячей точкой" был город Изюм.

Игаль Левин говорил, что судьбу так называемой битвы за Донбасс решает контроль над городом Волчанск, который находится на Харьковщине возле российской границы.

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