На пути к победе партнеры будут помогать Украине современным западным вооружением.

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии, а также помощи Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джоанэ сказал на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Берлине.

В частности, по его словам, сегодня главы МИД будут сосредотачивать внимание на последних событиях в Украине.

"Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов - военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью может выиграть эту войну", - подчеркнул Джоанэ.

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ВСУ успешно контратаковали под Харьковом, в результате чего русским пришлось оставлять разгромленные позиции и двигаться в сторону российской границы.

Тем не менее, враг не покидает намерение захватить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. В указанных направлениях ведутся активные и ожесточенные бои.

Минобороны и МВД констатировали начало третьей решающей фазы войны. По словам Алексея Резникова, следующие недели ВСУ должны полагаться на собственные силы, пока поставленное Западом тяжелое вооружение уравняет на фронте силы.

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