Результаты проверки этого списка, как и списка раненых русских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров для осуществления обмена.

Украинская делегация передала Российской Федерации список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников, которые находятся в плену.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. "В рамках достигнутых договоренностей украинская делегация передала российской стороне список из 748 тяжелобольных и тяжелораненых защитников Украины, которые в настоящее время находятся в плену государства-агрессора, с целью их верификации, установления места пребывания и состояния здоровья", - сообщил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, результаты проверки этого списка, как и списка раненых русских военнопленных, предоставленного украинской стороне, будут предметом дальнейших переговоров по этому вопросу.

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"С целью предотвращения возможных манипуляций и распространения недостоверной информации сообщаем, что указанный список сформирован на основании данных, учтенных в соответствующих реестрах Национального информационного бюро и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - добавил он.

Лубинец отметил, что его Секретариат, с учетом полномочий и компетенции, отдельных учетов не ведет.

Освобождение военнопленных

По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года из российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

23 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина ищет государство-покровителя для репатриации своих пленных граждан из российской неволи. Третья сторона нужна для того, чтобы не дать России манипулировать и чтобы она была вынуждена выполнять обязательства по международным нормам.

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