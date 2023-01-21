Девушка так и не успела ему сказать, что согласна выйти за него замуж.

Парамедик Екатерина Полищук, известная как "Пташка" с "Азовстали" во время обороны Мариуполя потеряла своего жениха. Об этом она рассказала в интервью Рамине Эсхакзай.

За два дня она потеряла двух близких людей: лучшего друга и жениха Ярослава Христюка. По словам Кати, возлюбленный предлагал ей жениться, а она все отказывалась, мол, сейчас не время.

"Умирает мой лучший друг, я понимаю, что это уже все. Я понимаю, что вероятнее всего, мы отсюда не выйдем. Я говорю ребятам: "Передайте Ярославу, пусть приедет ко мне, я хочу ему что-то сказать". Он приезжал два раза, он меня не нашел...", — признается девушка. Тогда она была в больнице с товарищем. Далее "Пташка" шокировала признанием:

"В результате я так и не успела ему сказать, что я согласна выйти за него замуж".

Ярослав погиб, спасая своего побратима, сейчас последний на реабилитации. А возлюбленный Екатерины умер от вражеских пуль. "Ярослав с двумя пулями в груди, спасая его, он его спас, но получил еще одну пулю в шею и, к сожалению, погиб", — добавила парамедик.

Чем известна "Пташка" с "Азовстали"

Екатерину Полищук стали называть "Пташкой" с "Азовстали" после того, как она в самый адский период обороны Мариуполя исполняла украинские песни, которые вдохновляли собратьев на защиту города, а всех украинцев - восхищаться стойкостью парамедика.

Девушка побывала в российском плену после вывода из "Азовстали", оттуда вернулась осенью 2022-го года. В декабре 2022-го года она получила орден "За мужество" из рук Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: