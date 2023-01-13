Государство само позаботится о том, чтобы каждый украинец вернулся домой без потребности во взятках оккупантам.

Украинский омбудсмен Дмитрий Любинец предупредил о новой "схеме" со стороны россиян, которые решили обманом заработать деньги на близких украинских военнопленных.

Об опасности чиновник рассказал на своей странице в Telegram по итогам встречи с родными военнослужащих 74-го отдельного разведбатальйона, которая состоялась в Кондиционном штабе.

В ходе встречи он поделился одним из случаев, связанном с новым обманом оккупантов. Они предложили украинцу включить его сына в список для обмена за 60 тысяч гривен.

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"Недавно был случай, когда россияне предложили мужчине за деньги якобы внести его сына в списки на обмен. Отец заплатил 60 тысяч гривен, но сына так и не обменяли. Однако может случиться, что в последующих обменах этот пленник таки попадет в список, предложенный Россией и тогда его родные будут думать, что это произошло благодаря деньгам", - написал он.

Любинец напомнил, что за возвращение украинских военнослужащих домой не нужно платить деньги и призвал не вестись на обман. Для Украины важен каждый гражданин, так что государство позаботится о том, чтобы все вернулись домой.

Последние обмены военнопленными с РФ

11 января уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с омбудсменом РФ в Турции Татьяной Москальковой в Турции обсудили возможность обмена еще 40 военнопленных.

8 января 2023 года Украина и Россия провели первый в этом году обмен пленными. Как прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, в результате совместных усилий на родину были возвращены 50 военнослужащих: 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты.

За время полномасштабной войны с Россией из российского плена удалось освободить почти 1600 человек. Как сообщили в Минреинтеграции, это 1464 военнослужащих и 132 гражданских.

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