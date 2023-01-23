Третья сторона нужна для противодействия манипуляциям России и чтобы заставить ее выполнять свои обязательства по международным нормам.

Украина ищет государство-покровителя для репатриации своих пленных граждан из российской неволи.

Об этом говорится в Telegram-канале уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

По информации омбудсмена, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с семьями пограничников, которых оккупанты захватили в плен на острове Змеиный.

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Станислав Кулиш, который представляет уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщил, что Украина ищет государство-покровителя для репатриации украинских пленных. "Третья сторона нам нужна для того, чтобы не дать России манипулировать и чтобы она была вынуждена выполнять свои обязательства по международным нормам", – сказал Кулиш.

Также во время встречи отмечалось, что активизация Россией боевых действий негативно влияет на обмены пленных – они сразу приостанавливаются, однако Украина продолжает работать над возвращением каждого гражданина.

По информации Координационного штаба (https://koordshtab.gov.ua/archive/821), в штабе состоялась встреча с семьями без вести пропавших членов экипажей патрульного катера "Славянск" и десантно-штурмового катера "Станислав" Военно-морских сил ВСУ.

Представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко предложил родственникам моряков написать обращение на имя омбудсмена, чтобы он во время переговоров с российской стороной мог требовать подтверждения пленения моряков.

Освобождение острову Змеиный

Российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный россияне покинули остров. Украинских военных с острова Змеиный захватили в плен.

По состоянию на 7 ноября из плена было освобождено 30 украинских военнопленных с острова Змеиный. Последующие освобождения состоялись 24 и 26 ноября, 31 декабря.

На декабрь 2022 года, по данным Офиса президента, всего из российского плена было освобождено более 1,3 тыс. украинцев.

Что такое репатриация

Репатриация - возвращение на Родину военнопленных и гражданских лиц, которые во время войны оказались за пределами своей страны и находились длительное время на чужбине.

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