Также Украина не пойдет на компромиссы по НАТО и будет стремиться приобрести членство в Альянсе после войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина против начала переговоров с Россией в случае возвращения к границам, которые существовали по состоянию на начало 24 февраля 2022 года, потому что дипломатия начнется только тогда, когда Украина восстановит реальные границы образца 1991 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В частности, глава государства ответил на вопрос испанских журналистов о том, готова ли Украина к дипломатическому урегулированию, если выйдет на границы, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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"Это не наши границы, которые были 24 февраля. Там была контактная линия между нами и оккупантом. И поэтому, мы еще раз подчеркиваем, Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что так же Украина не пойдет на компромисс с Россией по вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Что касается компромиссов по НАТО, опять же, вы используете слово компромисс, а потом говорите о компромиссе по границе - не слишком ли много компромиссов для одного государства?",- заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украине нужен очень четкий и понятный сигнал, что Украина может стать равноправным членом НАТО после войны.

"Это и есть приглашение в Альянс. Первый очень практичный шаг. Для нас было бы это очень важно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что членство Украины в Альянсе - это лучшая гарантия безопасности.

Также он добавил, что Украине нужны еще гарантии безопасности, пока она не приобрела членство в НАТО.

Переговоры с Россией

Россия играет заявлениями о переговорах с Украиной, то отказываясь от них, то выпрашивать. Зато позиция Украины достаточно четкая-президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры с РФ возможны только после прекращения боевых действий и вывода российских войск к границам Украины в 1991 году.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что, хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее бомбардировки и обстрелы украинских сел и городов с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, свидетельствуют об обратном.

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