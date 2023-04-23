Украина хочет мира, но подлинный мир должен быть справедливым и прочным, считает министр.

Хотя Россия говорит о желании закончить войну, ее жестокие нападения на украинские села и города с целью убить как можно больше людей и захватить как можно больше территорий, говорят об обратном, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Die Welt.

"В то время как наступление России на востоке Украины ослабевает, а средства массовой информации обсуждают вероятные военные действия Украины, во всем мире нарастают голоса, призывающие к мирным переговорам между Россией и Украиной и призывающие к немедленному прекращению огня. Эти голоса игнорируют тот факт, что Россия не проявила реального интереса к добросовестным переговорам или прекращению боевых действий. Россия может говорить, что хочет прекращения войны, но это ничего не значит, если она не прикажет местным командирам прекратить атаки. Россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города, чтобы убить больше людей и захватить больше земель. Судя по всему, она не желает участвовать в переговорах о прекращении агрессии и восстановлении мира", – пишет Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что ни одна страна в мире не желает мира больше, чем Украина.

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"Но мы также знаем, что подлинный мир должен быть справедливым и прочным. Украина видит путь к такому миру реалистично и конкретно. Президент Зеленский изложил это в своей Формуле мира, и мы призываем все народы поддержать пункты формулы, направленные на восстановление мира в районах, где Россия его разрушила. Наш подход к мирным инициативам, представленным разными странами и лидерами, прост. … Приветствуются любые усилия, направленные на восстановление международно признанных границ Украины, нарушенных российской агрессией. Любые попытки, нарушающие этот принцип, например, предложение Украине пойти на территориальные уступки, будут отвергнуты", – добавил он.

Мирный план для Украины - что известно

В ноябре на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира из 10 пунктов, предусматривающую вывод российских войск из Украины и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров помочь ее реализовать. Множество стран публично поддержали эту формулу мира.

В частности, Украина официально пригласила Китай, предложивший отдельный мирный план, выгодный для России, принять участие в реализации украинской формулы мира.

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