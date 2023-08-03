По его словам, запрет таких ударов касается оружия, предоставленного партнерами.

Украина не имеет никаких запретов на использование оружия, разработанного собственным военно-промышленным комплексом, для нанесения ударов по территории России.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, Украина обязывалась не использовать для ударов по территории РФ оружие, предоставленное партнерами.

"У нас есть договоренности с партнерами, что мы не используем их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвиняли в причастности к войне, которую развязала РФ, но это не распространяется на оружие, которое производит наш ВПК", - сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что у нас есть определенные достижения, но не все можно рассказывать. Он отметил, что "речь должна идти еще и о качестве".

"Они (украинские беспилотники - УНИАН) должны не только передвигаться, но и быть в соответствующем городе, в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать и то, что они периодически делают", - сказал он.

Последние удары по территории РФ

Напомним, что война возвращается на территорию России. Недавно это несколько раз подряд почувствовали москвичи. В ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, в том числе, произошел удар по офисной башне "Москва-Сити".

В ночь на вторник, 1 августа, Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты - БпЛА снова атаковал ту же башню "Москва-Сити", что и в первый раз.

Как заявил военный эксперт Роман Свитан, повторная атака беспилотниками башни "Москва-Сити", которая произошла этой ночью, может говорить о том, что там находится одна из важных целей для украинских военных.

Как пишет издание The Wall Street Journal, Украина готовится к массированной атаки на Москву с участием десятков беспилотников, после недавних ударов по "Москва-Сити".

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