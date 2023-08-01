Удачная атака в очередной раз указала на проблемы россиян.

Повторная атака беспилотниками башни "Москва-Сити", которая произошла этой ночью, может говорить о том, что там находится одна из важных целей для украинских военных. Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Раз повторная атака прошла, тем более, удачная атака, скорее всего, в "Москва-Сити" находятся не только три министерства, особенно, Минцифры. Иногда под этими министерствами цифровой политики находятся штабы хакерских групп. Там могут находится несколько этажей легальных военных объектов, так как они работают против нашей страны, выполняя определённые боевые задания", - сказал он.

Также Свитан добавил, что успешность новой атаки является очередным подтверждением того, что у врага большие проблемы с противовоздушной обороной.

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"То, что проходят беспилотники, говорит о том, что ПВО у россиян абсолютно дырявое. Они прошли повторно примерно по тому же маршруту, а россияне так ничего и не сделали. Скорее всего, не могут, так как не хватает зенитно-ракетных комплексов, а работать в самой Москве – нанести ещё больше вреда постройкам, чем нанесёт сам беспилотник", - сказал он.

По мнению эксперта, после таких атак россияне скорее всего будут рассредотачиваться, причём именно такие действия могли быть целью ударов – нанести урон управлению, задержать какие-то действия или перенести объекты в другие места.

Также Свитан указал на то, что характер удара говорит о том, что беспилотники находились под прямым управлением операторов и на них не действовали системы радиоэлектронной борьбы. Иначе бы не было таких попаданий в нужное место с точностью до этажа.

Удары беспилотниками по Москве - подробности

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, в том числе, произошёл удар по офисной башне "Москва-Сити", в которой расположены сразу три российских министерства: цифрового развития, экономического развития, а также промышленности и торговли.

В Минобороны России заявили, что Москву атаковали три украинских дрона, один из которых якобы уничтожили в воздухе, а ещё два - подавили средствами РЭБ, после чего они упали на "Москва-Сити".

В ночь на вторник, 1 августа, Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета сбила противовоздушная оборона, а один БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", повредив фасад на уровне 17-го этажа.

Как оказалось, БпЛА атаковал ту же башню "Москва-Сити", что и в первый раз. На 21 этаже башни IQ-Квартала находится Министерство экономразвития России.