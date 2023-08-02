Недавние удары могут быть прощупыванием российской ПВО.

Украина готовится к массированной атаке на Москву с участием десятков беспилотников, после недавных ударов по "Москва-Сити".

Как пишет издание The Wall Street Journal, на столицу России слетятся дроны с нескольких направлений и на разных высотах. Издание считает, что последними атаками дронов на Москву Украина могла прощупывать российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков БПЛА, которые слетятся на город по нескольким направлениям и на разных высотах.

Журналисты пишут, что последние атаки показывают, что Украина очень далеко продвинулась в беспилотной промышленности и стала одной из самых передовых в мире стран по использованию БПЛА. Одна из причин: вето США на использование оружия для ударов по РФ. Киев уже начал или вскоре начнет производство по меньшей мере шести различных типов беспилотников-смертников большой дальности.

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Атаки беспилотников на Москву - подробности

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали Москву, в том числе, произошёл удар по офисной башне "Москва-Сити", в которой расположены сразу три российских министерства: цифрового развития, экономического развития, а также промышленности и торговли.

В ночь на вторник, 1 августа, Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты. Как оказалось, БпЛА атаковал ту же башню "Москва-Сити", что и в первый раз. На 21 этаже башни IQ-Квартала находится Министерство экономразвития России.

Повторная атака беспилотниками башни "Москва-Сити", которая произошла этой ночью, может говорить о том, что там находится одна из важных целей для украинских военных, заявил военный эксперт Роман Свитан.

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