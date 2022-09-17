На допросах сотрудники ФСБ "выбивали" из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию.

Мужчина из деоккупированного Купянска рассказал Службе безопасности Украины, что представители российской ФСБ пытали людей током, угрожали казнью и выжигали паяльником кресты на теле.

Как сообщает пресс-служба СБУ, через издевательства приходилось проходить каждому, кто попадал на допросы к сотрудникам ФСБ РФ, которые обосновались в оккупированном Купянске.

"Из этой комнаты всегда было много криков", - вспоминает житель Купянска, который был незаконно заключен российско-оккупационными войсками.

По его словам, на допросах сотрудники ФСБ "выбивали" из местных жителей имена и адреса участников АТО, бойцов территориальной обороны, лиц, которые имели проукраинскую позицию.

Россияне также угрожали задержанным казнью на минном поле и расправой над семьями, которые остались под оккупацией.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю - я в мешке был... Били битами или железными трубами", - рассказал мужчина.

Он добавил, что некоторым оккупанты выжигали паяльниками кресты на теле.

Отмечается, что условия содержания незаконно заключенных украинцев также были ужасными: в небольшой, предназначенной для 2 людей камере, содержалось 8 человек.

"Такие действия российско-оккупационных войск подпадают под признаки пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Об этом четко указано в Конвенции ООН против пыток 1984 года, участником которой, кстати, является и РФ", - отметили в СБУ.

Сейчас ведомство проводит оперативно-следственные действия для установления всех жителей деоккупированных территорий, пострадавших от пыток российских захватчиков.

16 сентября стало известно, что украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Врага выбили из левобережной части города.

Разоблачены военные преступления россиян на деоккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

Среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

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