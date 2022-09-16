Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.

В Купянске оккупанты удерживали по 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что незаконная тюрьма оккупантов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где располагался "руководящий центр" оккупационной администрации.

Видео дня

"Установлено, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать. Среди купянчан мало кто хотел помогать врагу, поэтому "тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно удерживали более 400. Незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя", - говорится в сообщении.

В пресс-центре СБУ подчеркнули, что по международным конвенциям, такое обращение признается пытками и является жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Вас также могут заинтересовать новости: