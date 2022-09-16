В Купянске оккупанты удерживали по 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что незаконная тюрьма оккупантов была обустроена в райотделе полиции Купянска, где располагался "руководящий центр" оккупационной администрации.
"Установлено, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать. Среди купянчан мало кто хотел помогать врагу, поэтому "тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно удерживали более 400. Незаконно заключенные граждане вынуждены были спать стоя", - говорится в сообщении.
В пресс-центре СБУ подчеркнули, что по международным конвенциям, такое обращение признается пытками и является жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.
Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").
Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.
Сегодня, 16 сентября, глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.