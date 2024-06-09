США и Германия согласились разрешить Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов внутри России, однако это вряд ли изменит ход войны.

Украине может понадобиться не только дальнобойное оружие, ведь разрешение на его использование Киевом со стороны США и ФРГ не изменит ход войны. Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас и США, и Германия разрешили использовать свое оружие для трансграничных ударов при условии, что Украина будет использовать его только для контратак для защиты Харьковской области.

"Решение разрешить использование этого дальнобойного оружия означает, что Соединенные Штаты и Германия приспособились к новым реалиям войны России против Украины. Долгое время союзники Украины наблюдали, как Россия устраивала ежедневные бомбардировки крупных городов страны. ... Теперь можно обстреливать аэродромы, с которых взлетали эти военные самолеты, уничтожая их на земле, а также воздействуя на инфраструктуру, такую как взлетно-посадочные полосы, чтобы уменьшить количество этих российских атак и защитить гражданское население", сказал Франк Зауэр, эксперт по международной политике Института Метиса Мюнхенского университета Бундесвера. Видео дня

В свою очередь Андреас Хайнеманн-Грюндер, профессор политики и исследователь конфликтов в Центре усовершенствованной безопасности, стратегической и интеграционной студии в Боннском университете, утверждает, что западные союзники пришли к выводу, что "время истекает".

"Во-первых, Россия инвестирует значительные средства в свою оружейную промышленность и военную технику, но эти инвестиции еще не достигли поля боя. Кроме того, дальнейшая поддержка Украины США будет маловероятной, если Дональда Трампа снова изберут в ноябре. В июне Европарламент также будет иметь новый состав, что может повлиять на политику ЕС в отношении России", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, хотя использование американского и немецкого оружия против целей в России открывает для Украины больше возможностей, изменить ход войны может быть слишком поздно, а "окно возможностей для опций, которые могли бы кардинально изменить ситуацию, сейчас закрыто".

Война в Украине - последние новости

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что "Украина вернет военный импульс". По его словам, он одобряет идею подготовки украинских военных за пределами США, при этом лучше всего это делать в Украине.

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