Также он одобрил идею подготовки украинских военных за пределами США. Он намекнул, что лучше всего это делать в Украине.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что поддержит усилия по подготовке украинских военных вне США. Также он отметил, что пришла пора передать Украине F-16.

"Да, я поддерживаю США в обучении (украинцев - ред.) внутри страны (в Украине. - ред). Из-за задержки оружия и бездействия Белого дома мы потеряли темп. С самого начала администрация Байдена не вводила антироссийских санкций, не предоставила Украине оружие на раннем этапе, чтобы сдержать Путина. И теперь у нас есть шанс перезагрузить эту войну, поскольку у них есть оружие", - сказал он на телевидении передает The Hill.

Сенатор добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США искали российские активы по всему миру, чтобы передать их его стране. "Вот чего он хотел больше всего: чтобы мы разыскали российские активы по всему миру. Возьмите деньги из суверенного богатства, фондов России и отдайте их Украине. В Европе находится $300 млрд из России. И суверенные активы, которые мы должны конфисковать и передать Украине", - рассказал он.

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"Либо мы будем помогать Украине, либо нет. Пришло время дать им F-16, дальнобойную артиллерию для поражения целей внутри России. Преследуйте активы Путина по всему миру. Перейдите в наступление. Думаю, летом Украина вернет себе военный импульс", - поделился точкой зрения сенатор.

Встреча Зеленского и Байдена во Франции

На этой неделе Джо Байден встретился с украинским коллегой на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки созных войск в Нормандии. Во время переговоров Байден извинился перед Зеленским за задержку помощи Украине от США.

"Я прошу прощения... у нас были проблемы с одобрением законопроекта, который мы должны были принять, в котором были бы деньги. Некоторые из наших очень консервативных членов поддерживали это. Но мы наконец-то это сделали", - объяснился Баден.

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