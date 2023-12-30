За прошедшие сутки украинская артиллерия и авиация нанесли мощные удары по оккупантам. Генштаб в своем вечернем сводке рассказал о потерях захватчиков.
Так, отмечается, что украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
"Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - добавили в Генштабе.
В то же время отмечается, что противник продолжает тактику террора,
"Всего враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая ракета Х-59", - говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.
Удары РФ по Украине
После вчерашнего массированного удара по Украине, вследствие которого погибли 39 человек и более сотни пострадали, Россия не прекратила атаковать территорию нашего государства.
Так, в течение суток оккупанты совершили атаки на Днепр, Одессу, Херсонскую, Запорожскую на Черниговскую области. А уже вечером ударили по центру Харькова, известно о 8 пострадавших.