Украинские артиллеристы поразили 3 ЗРК, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции РЭБ.

За прошедшие сутки украинская артиллерия и авиация нанесли мощные удары по оккупантам. Генштаб в своем вечернем сводке рассказал о потерях захватчиков.

Так, отмечается, что украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - добавили в Генштабе.

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В то же время отмечается, что противник продолжает тактику террора,

"Всего враг нанес 3 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса и ракету "Искандер" по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая ракета Х-59", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Удары РФ по Украине

После вчерашнего массированного удара по Украине, вследствие которого погибли 39 человек и более сотни пострадали, Россия не прекратила атаковать территорию нашего государства.

Так, в течение суток оккупанты совершили атаки на Днепр, Одессу, Херсонскую, Запорожскую на Черниговскую области. А уже вечером ударили по центру Харькова, известно о 8 пострадавших.

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