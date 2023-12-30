В настоящее время известно, что есть повреждения гражданской инфраструктуры. Нацполиция сообщила о нескольких пострадавших.

Российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. В настоящее времяизвестно о восьмерых пострадавших.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, первые звуки взрывов были слышны в 18:59, а уже на 5 минут их было несколько. "В Харькове серия взрывов. Минимум пять", - сообщил он в Телеграм-канале.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал граждан находится в укрытиях. "Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!", - сказал он.

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При этом в 19:10 губернатора российской Белгородской области Гладков сообщил об ударе по украинской территории. "В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал он в Телеграм-канале.

А в 19:27 Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли больше шести ударов.

"В частности, ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий", - отметил он.

В 19:44 Терехов сообщил, что прилет зафиксирован в жилой дом в центре города. "Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры. Подробности впоследствии", - подчеркнул он.

При этом по данным пресс-службы Нацполиции Харькова, по меньшей мере четыре человека ранены в результате ударов.

В 19:57 Синегубов сообщил, что в настоящее время медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы. "4 человека - состояние среднее, 4 - в легком состоянии", - уточнил он.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура! Все службы работают на месте", - сообщил о ситуации глава ОВА.

Удар по Харькову 29 декабря

Российские оккупанты утром 29 декабря нанесли массированный удар по Харькову. Оккупанты нанесли более 20 ударов, предварительно – ракетами С-300.

Во время вражеских обстрелов поврежден автомобиль скорой помощи. При этом в результате ударов один человек погиб - мужчина около 35 лет, а еще 11 человек получили ранения.

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