По данным росСМИ, в РФ залетают и дроны, которые произвел "Укроборонпром".

Удары по территории России могут разрабатывать украинские спецслужбы.

Об этом сказал в эфире 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что прилетает именно по военным объектам, но плохая работа российской ПВО приводит и к другим последствиям.

"Мы работаем теми беспилотниками, которые производим сами. В частности, на базе ГУР, выполняющего подобные задачи – производит и отрабатывает по наземным объектам в России", - сказал эксперт.

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Свитан отметил, что на средства внутренних ресурсов СБУ производит дроны и работает по российским военным объектам. По данным из росСМИ, в РФ залетают и дроны, которые произвел "Укроборонпром".

"Белгородская, Курская, Орловская, Брянская и Московская области, точнее их военные объекты, сейчас находятся под ударами наших БПЛА. Весь этот поток - 500 км, примерно такова была заявленая дальность наших беспилотников", – сказал Свитан.

По его словам, для того чтобы выполнить боевое задание одновременное количество дронов при одной атаке измеряется десятками. По результатам последних ударов по РФ уже поражено несколько военных объектов.

"Это уже рутинная работа наших спецслужб и ВСУ – поражать оккупационные войска на территории самой России", – подытожил Свитан.

Удары по РФ и Белгороду

В ночь на 30 декабря взрывы прогремели в нескольких областях России – Московской, Брянской, Воронежской, Курской и Орловской. После этого оккупанты заявили, что РФ атаковали 70 дронов. Под ударами оказались военные объекты.

Вечером 29 декабря громко было в Белгороде. Оккупанты заявили о работе ПВО. Потом минобороны РФ отчитались, что якобы были сбили 13 реактивных снарядов залпового огня.

А уже сегодня в Белгороде произошла новая "бавовна". Оказалось, Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам. "Продолжается комплекс мер украинских сил безопасности и обороны, который стал следствием российских террористических ракетных ударов по украинским городам", - сообщил источник УНИАН в спецслужбах.

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