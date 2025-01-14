В Генеральном Штабе назвали список пораженных целей на территории России.

В ночь на 14 января украинские военные осуществили массированный удар по военным целям на территории России — в Саратовской, Брянской, Тульской областях и в республике Татарстан. Они находились на расстоянии от 200 до 1100 километров.

В результате вновь была поражена база хранения нефтепродуктов в Энгельсе, на которой совсем недавно потушили 5-дневный пожар после предыдущего удара.

"Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки", - заявляет Генштаб ВСУ в Telegram.

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Кроме того, был атакован стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ — Брянский химический завод, где, как сообщается, изготавливаются боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, компоненты крылатых ракет "Х-59" и так далее. По информации Генштаба, на территории завода наблюдалась "вторичная детонация" длительностью несколько часов.

"Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук"", - говорится в публикации.

Подразделения ГУР и СБУ, помимо этого, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез".

Что еще известно об ударах по российским целям

Ранее УНИАН сообщал, что у России могут начаться проблемы после удара по крайне специфическому топливу Т-8 В для российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Энгельсе. "Его производство и его объемы, которые существуют в РФ, учитывая потребности - незначительное", - сказал эксперт.

Кроме того, ВСУ ранее совершили массированную атаку по Крыму с помощью беспилотников. Движение на Крымском мосту из-за этого было приостановлено. Однако не сообщается, по каким целям наносился удар.

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