Аналитик также отметил, что Россия использует свои дальнобойные дроны не для поражения целей.

Удары украинских БпЛА вглубь России стали системными и массированными. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик Денис Попович.

"Мы видим то, что это бывает каждый день. Мы видим сейчас значительную массированность этих ударов. И нам стоит ожидать, что эти удары будут более глубокими, более массированными. И что больше этих объектов, которые влияют на логистику, будет поражено", - сказал Попович.

Видео дня

Он отметил, что Россия так же ежедневно запускает по Украине дальнобойные БпЛА. Однако их результативность значительно ниже.

"Они летают, особой информации о попадании я не слышал. Поэтому такое впечатление, что они их используют для разведки, или чтобы загрузить нашу ПВО. А наши дроны результативны. Они наносят удары по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам. Они наносят удар по спиртзаводам - это тоже военный объект. Поскольку спирты используются в том числе и для нужд авиации", - добавил Попович.

Удары вглубь РФ: последние новости

По данным источников УНИАН, в ночь на 14 января Силы обороны Украины вместе с СБУ поразили ряд военных объектов на территории РФ. В СБУ рассказали, что среди них был поражен склад КАБов, ФАБов и крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" и Саратовский НПЗ.

Удар по Энгельсу Силы обороны нанесли уже второй раз за последние дни. В предыдущий раз была поражена нефтебаза на аэродроме. В результате чего было уничтожено 800 тысяч тонн топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: